Formel 1: Mick Schumacher zu Mercedes? "Müssen es möglich machen!" Mercedes-Boss Wolff lockt Deutschen

Der Start der Formel-1-Saison 2023 liegt noch einige Monate in der Zukunft und trotzdem wird bereits eifrig darüber diskutiert, wie und ob Mick Schumacher weiter einen Platz in der Königsklasse des Motorsports finden wird.

Formel 1: Wolff schwärmt von Schumacher

Onkel Ralf Schumacher war lange Zeit für Mercedes in der DTM im Einsatz und Micks Cousin David fährt für Mercedes in der GT-Klasse.

Bei Mercedes ist Platz für Mick Schumacher

Wolff: Schumacher und Mercedes passt

Allerdings betonte Wolff auch, dass noch nichts entschieden sei. „Mir war es einfach wichtig, in der Zeit, wo es schwierig ist für den Mick, zu sagen, dass wir ihn sehr schätzen“, erklärte er seine Aussagen und fügte hinzu: „Er verdient einen Platz in der Startaufstellung und nicht als Testfahrer.“

Daher gebe es nun vielleicht eine Möglichkeit, dass Mercedes einen Zwischenschritt bei Schumachers Rückkehr in die Formel 1 darstellen könnte. „Ich sehe es so offen, weil ich denke, dass er einfach passt und jetzt müssen wir es möglich machen, wenn er will, wenn Sabine (Kehm, Schumachers Managerin, Anm. d. R.) will.“

Schumacher-Saison mit Höhen und Tiefen

In der abgelaufenen Saison kam Mick Schumacher auf Rang 16 in der Gesamtwertung ins Ziel. Seine beste Saisonphase hatte er im Mittelteil, als er in Silverstone seine ersten WM-Punkte holte und im folgenden Rennen in Spielberg direkt nachlegte. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)