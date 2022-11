WM 2022: Warum eine Schiedsrichter-Legende die Berufung von Frappart kritisch sieht

Urs Meier war skeptisch, was die Aussichten für Stéphanie Frappart anging.

Pierluigi Collina, der legendäre Schiedsrichter-Chef der FIFA werde bei der WM „keine Schiedsrichterin für die ganz wichtigen Spiele aufbieten“, prognostizierte der frühere Weltklasse-Schiri in seinem „ Urs Meier Podcast “. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

„Warum ist Nummer 5 oder 6 dabei und Nummer 2 oder 3 nicht?“

Im Gespräch mit SPORT1 bekräftigt der 63-Jährige - jahrelang auch als WM- und EM-Experte des ZDF bekannt -, seine bereits zuvor geäußerte Kritik an der Auswahlpolitik der FIFA, die auch Frappart betrifft.

„Nicht falsch verstehen: Meine Kritik richtet sich nicht gegen Stéphanie Frappart, sie hat sich auf hohem Niveau etabliert und ja auch schon in der Champions League gepfiffen“, sagt Meier: „Ich bin nur trotzdem der Meinung, dass alles auf dem Leistungsprinzip gründen sollte und wenn ich das zum Maßstab nehme, frage ich mich: Warum ist die Nummer 5 oder 6 im französischen Schiri-Bereich dabei und die Nummer 2 oder 3 nicht?“

Stéphanie Frappart: In der Champions League pfiffen andere häufiger

Die drei weiblichen Vertreterinnen kommen aus Japan (Yoshimi Yamashita), Ruanda (Salima Mukansanga) und Frankreich (Frappart), einem der wenigen Länder mit zwei Plätzen im Aufgebot. Der andere ging an Clément Turpin, der auch das Champions-League-Finale zwischen Real Madrid und dem FC Liverpool gepfiffen hatte .

Meier wirft die Frage auf, wie fair Frapparts Berufung gegenüber Kollegen ist, die in den vergangenen Jahren profilierter waren - in der Champions League waren die französischen FIFA-Schiris Francois Letexier und Benoit Bastien in den vergangenen Jahren häufiger im Einsatz. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)