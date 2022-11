Schmerzhafter Abgang bei Eintracht Frankfurt - "Perlentaucher" Ben Manga zieht es nach England

Eintracht Frankfurt verliert seinen „Perlentaucher“: Ben Manga und Eintracht Frankfurt gehen nach sechseinhalb Jahren getrennte Wege. In England winkt Manga eine große Chance.

Eintracht Frankfurt und Ben Manga gehen in Zukunft getrennte Wege.

„Ben hat in den vergangenen Jahren in seiner Funktion als Chefscout eine hervorragende Arbeit geleistet und einen großen Anteil am Erfolg. Dies verdient absoluten Respekt und Anerkennung“, sagte Sportvorstand Markus Krösche.