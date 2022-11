WM: Tunesien weint! Sieg gegen Frankreich reicht nicht zum Weiterkommen - Weltmeister mit peinlichem Auftritt

Tunesien besiegt im letzten Gruppenspiel Weltmeister Frankreich. Am Ende ist er Erfolg wertlos.

Ein tunesischer Erfolg war oberste Pflicht, um noch auf den erstmaligen Einzug in die K.o.-Runde hoffen zu dürfen. Wahbi Khazri (58.) löste unter den rot-weiß gekleideten Fans im Education City Stadium dann auch die pure Ekstase aus. Doch es dauerte keine drei Minuten, bis die ernüchternde Kunde vom australischen Führungstor unter den 43.627 Zuschauern die Runde machte.

WM: Griezmann-Ausgleich zurückgenommen

„Abseits oder nicht, das ist eine Interpretationssache. Es hat unsere Freude über das Comeback gedämpft“, sagte Frankreich-Trainer Didier Deschamps nach der Partie. Er betonte: „Unsere Entscheidung, heute einige Spieler zu schonen, wird uns in vier Tagen helfen.“

Deschamps hatte genug von den ständigen Verletzungen. Paul Pogba oder N‘Golo Kante vor dem Turnier, Lucas Hernandez und Karim Benzema in Katar: Der Trainer sah es überhaupt nicht ein, seine Stars einem unnötigen Risiko auszusetzen. Kylian Mbappe und Griezmann, Ousmane Dembele oder Olivier Giroud wurden daher geschont, neun Neue durften sich beweisen und empfehlen - darunter der Bayern-Profi Kingsley Coman und der Frankfurter Randal Kolo Muani, der noch einer der Auffälligsten war. (DATEN: WM-Spielplan 2022)

Mbappé, so versicherte Deschamps, mache dies nichts aus. „Kylian hat kein großes Ego. Natürlich will er spielen - wie alle Spieler“, sagte er: „Natürlich ist er ein Star, aber er ist ein Teamplayer.“ Und so saß der teuerste Fußballer der Welt eben zunächst feixend auf der Bank - die französische Besetzung dort las sich wie eine potenzielle Weltmeister-Elf für den 18. Dezember.