WM 2022: DFB-Aufstellung: Flick hält sich bedeckt

Hansi Flick hat sich vor dem WM-Gruppenfinale der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Costa Rica am Donnerstag (20.00 Uhr MEZ/ARD und MagentaTV) nicht in die Karten blicken lassen. „Netter Versuch“, antwortete der Bundestrainer auf die Frage, ob er den Spanien-Helden Niclas Füllkrug in die Startelf nehmen werde. Und Leroy Sane? „Auch ein netter Versuch“, meinte Flick schmunzelnd. (DATEN: Alle Spiele der WM 2022)