WM 2022: "Wäre Costa Rica gegenüber respektlos" - Flicks Worte vor DFB-Endspiel!

Bevor es so weit ist und die Rechenspiele beginnen, haben Bundestrainer Hansi Flick und Lukas Klostermann auf der offiziellen Pressekonferenz im DFB-Zentrum in Al Shamal gesprochen.

+++ Die DFB-PK ist beendet +++

+++ Klostermann über den Einsatz von FIFA-Schiedsrichterin Frappart +++

+++ Klostermann zum Matchplan gegen Costa Rica +++

+++ Klostermann über Costa Rica +++

+++ Klostermann über seine Gefühlslage +++

„Ich glaube, dass der späte Ausgleich gegen die Spanier sehr wichtig für uns war. Es hat ein Stück weit positive Energie freigesetzt. Vor dem letzten Gruppenspiel - hoffentlich nicht dem letzten Spiel - wissen wir, was die Ausgangslage ist. Wir wollen das Spiel gewinnen. Ich spüre in der Mannschaft eine Vorfreude und bin zuversichtlich, dass wir das Spiel gewinnen können.“

+++ Klostermann über die späte Anstoßzeit um 22 Uhr Ortszeit +++

+++ Klostermann über seine Fitness und das Zusammenspiel mit Sané +++

„Ich glaube, dass Leroy ( Sané ) in diesem Spiel und in vielen zuvor gezeigt hat, dass er ein Spieler ist, der das Spiel alleine entscheiden und für magische Momente sorgen kann. Ich bin froh, dass wir ihn in der Mannschaft haben. Ich selbst fühle mich gut und hoffe, dass ich der Mannschaft mit etwas mehr Spielzeit helfen darf. Aber insgesamt hoffe ich, dass wir das Spiel gewinnen, das steht ganz oben auf der Liste.“

+++ Flick über Sanés Fitnesszustand +++

„Als ich das Camp verlassen habe, waren alle fit. Ich denke, dass alle spielen können. Leroy war sehr positiv am Spieltag - wir haben mit dem Arzt und dem Physiotherapeuten gesprochen und sind dann zu der Entscheidung gekommen, wie wir es gemacht haben. Ich denke, es war die richtige Entscheidung. Leroy ( Sané ) hat seinen Einsatz gegen Spanien gut verkraftet und kann nun auch von Beginn an auflaufen. Er ist eine Option für dieses Spiel - wie viele andere auch. “ Das war sein letztes Statement, jetzt wird Klostermann sich den Fragen der Medienrunde stellen.

+++ Flick über Schiedsrichterin Stephanie Frappart +++

+++ Flick über die Drucksituation in der WM-Gruppe E +++

„Wir haben das Weiterkommen natürlich nicht mehr ganz in der eigenen Hand. Wir haben das erste Spiel nicht so gestaltet, wie wir es uns vorgestellt haben. Aber Druck? Natürlich ist es schön, eine WM zu spielen. Wir wollen ins Achtelfinale einziehen, dafür sind wir da. Wir gehen das Spiel seriös an - mit einer hohen Intensität. Wenn es gereicht hat, werde ich mir mehr Gedanken machen. Aber Druck verspüre ich nicht, auch nach Japan habe ich das nicht. Wir sind auf einem guten Weg. Ich habe das Gefühl, dass wir im Training immer besser werden. Das Zusammenspiel und das Kombinieren bekommen wir besser in den Griff. Es ist wichtig, dass wir im Ballbesitz bessere Lösungen haben als zuvor. Wir sind auf einem guten Weg - und wie weit der geht, entscheidet sich morgen.“