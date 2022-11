Füllkrug plötzlich Bayern-Kandidat? Das ist an dem Gerücht dran!

Ist Niclas Füllkrug nach seinem Joker-Tor gegen Spanien ein Kandidat beim FC Bayern? SPORT1 weiß, was an dem Gerücht dran ist.

Spätestens nach seinem wichtigen Joker-Tor im zweiten WM-Spiel gegen Spanien (1:1) ist Niclas Füllkrug in Deutschland in aller Munde – und bringt die Gerüchteküche zum Brodeln. (News: Füllkrug bald weg? Das sagt Werder)

Der Sportbuzzer etwa berichtet vom Interesse mehrerer Klubs an dem 29 Jahre alten Angreifer von Werder Bremen. Auch der Rekordmeister aus München soll sich demnach nach Füllkrug erkundigt haben. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Was ist dran an dem Gerücht? SPORT1 weiß: Die Bayern-Bosse freuen sich zwar für Füllkrug und über dessen starke Leistung gegen Spanien, an einer Verpflichtung von ihm interessiert sind sie aber nicht.