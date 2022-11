Hockey-EM: Die Heim-EM in Hamburg live im Free-TV auf SPORT1

SPORT1 begleitet das Turnier in der Hansestadt im Free-TV sowie im 24/7-Stream auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps umfangreich: Insgesamt werden sieben Livespiele übertragen, darunter die beiden EM-Finalpartien. Live aus Hamburg meldet sich Hockeylegende Christian „Büdi“ Blunck als Kommentator. Bei der Hallenhockey-Europameisterschaft sind die jeweils sechs besten Frauen- und Männer-Teams des Kontinents vertreten.

Deutschland will Spitzenposition festigen

In der Sporthalle Hamburg in Alsterdorf, die bis zu 4.000 Fans fassen kann, sind packende Duelle zu erwarten, nachdem 2021 das Turnier Corona bedingt verschoben werden musste.

Rein van Eijk überzeugt von „cooler Mischung“ im Herrenkader

Im deutschen Kader stehen: Antheus Barry (RW Köln), Anton Boeckel (Der Club an der Alster), Anton Brinckman (TW, Harvestehuder THC), Niklas Bruns (Der Club an der Alster), Paul Dösch (Berliner HC), Tobias Hauke (Harvestehuder THC), Luis Holste (Harvestehuder THC), Adrian Lehmann-Richter (Berliner HC), Henrik Mertgens (HTC Uhlenhorst Mülheim), Joshua Onyekwue Nnaji (TW, Crefelder HTC), Philip Schmid (UHC Hamburg) und Michel Struthoff (UHC Hamburg).

Damenkader mit Olympionikinnen und zwei Youngstern

Damen-Bundestrainer Valentin Altenburg hat zwei Youngster berufen – Mali Wichmann (Club an der Alster) und Sara Strauss (Düsseldorfer HC) – und zehn Olympionikinnen: Torhüterin Nathalie Kubalski (Düsseldorfer HC), Viktoria Huse (Club an der Alster), Selin Oruz (Düsseldorfer HC), Cécile Pieper (HOC Gazellen, NED), Anne Schröder (Club an der Alster), Pia Maertens (RW Köln), Janne Müller-Wieland (UHC), Franzisca Hauke (HTHC) und Lisa Altenburg (Club an der Alster).