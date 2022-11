"Lauda Drive": Mercedes benennt Straße nach Formel-1-Legende

Mercedes hat die verstorbene Formel-1-Legende Niki Lauda geehrt und eine Straße nach dem Österreicher benannt. „Die Straße im Herzen unseres zu Hauses in Brackley wurde in ‚Lauda Drive‘ umbenannt“, gab das Team von Rekordweltmeister Lewis Hamilton am Mittwoch bekannt: „Um Nikis Erbe für viele Jahre zu erhalten.“