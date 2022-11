WM 2022: Warum Rudi Völler kleinere Kader will

Rudi Völler war nicht nur als Spieler erfolgreich, sondern auch als Trainer. Dementsprechend weiß er, worauf es an der Seitenlinie ankommt und gibt einen Einblick in den Job eines Nationaltrainers.

Mit Business-Coach und Autor Mounir Zitouni redet Völler im LEADERTALK über seine Arbeit mit der Nationalelf zwischen 2000 und 2004, was die Schwierigkeiten eines Trainers während eines großen Turniers sind und über die Zeit, als er parallel das Traineramt in Leverkusen und für den DFB innehatte und welche Trainer ihn vor allem prägten.

Völler: Das Problem der WM-Trainer

Doch der große Kader birgt auch Probleme. „Als aktiver Spieler hatte ich Glück, dass ich immer gespielt habe, aber ich habe es auch anders erlebt. Denn hinter den ersten Elf gibt es immer Spieler, die wissen, dass sie nicht spielen und das ist bei 26 Spielern noch extremer. Das ist schon ein Problem und ich bin gespannt, wie die Trainer das in den nächsten Wochen hinbekommen. Das ist eine große Aufgabe, wie du mit Spielern, die in den Klubs gesetzt sind, Leistungsträger sind, umgehst, wenn sie merken, dass sie nicht spielen.“ (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)

Völler hebt Skibbes Bedeutung hervor

Es ist ein extremer Job, als Nationaltrainer die wichtigste Elf des Landes zu trainieren. Rudi Völler erinnert sich: „Nationaltrainer zu sein, ist was völlig anderes als Vereinstrainer zu sein. Du bist nur in gewissen Zeiten eines Jahres mit der Mannschaft zusammen, du musst anders auswählen. Du hast fertige Spieler, du musst niemanden mehr ausbilden. Als Trainer in der 1., 2. oder 3. Liga ist das natürlich anders. Du musst Spieler weiterentwickeln, du musst sie besser machen und du bist jeden Tag auf dem Trainingsplatz. Etwas, was ich nie wollte.“