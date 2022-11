Darts-WM Spielplan 2023: Dann spielen die Deutschen, Peter Wright und Fallon Sherrock

So bekommt Weltmeister Peter Wright direkt am 1. Abend der Darts-WM 2022 seinen großen Auftritt. (Darts-WM 2023 vom 15. Dezember bis 3. Januar LIVE im TV auf SPORT1 , im LIVESTREAM und LIVETICKER)

Darts-WM: Die Termine der Deutschen

Als erster Deutscher greift Florian Hempel ins Geschehen ein. Der Shootingstar der vergangenen WM trifft am 16. Dezember in der 1. Runde auf Keegan Brown.

Martin Schindler spielt am 23. Dezember in der 2. Runde gegen Martin Lukeman oder Nobuhiro Yamamoto (R2). Alle Deutschen treten in der Abendsession an.