WM 2022: Hainer sieht DFB-Elf auf richtigem Weg: "Kann weit gehen"

Bayern-Präsident Herbert Hainer traut der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der WM in Katar noch Großes zu.

Hainer zeigte sich mit Blick auf den missratenen Turnierstart gegen Japan "beeindruckt" von der Reaktion der Mannschaft von Ex-Bayern-Trainer Hansi Flick - und zog Parallelen zur bisherigen Saison des Rekordmeisters: "In den Spielen, die wir im Herbst nicht gewonnen haben, haben wir in der Regel auch gut gespielt. Wir haben einfach den Sack nicht zugemacht. Vielleicht hat sich der eine oder andere Bayern-Spieler zurückerinnert: So haben wir es bei Bayern geschafft, den Schalter umzulegen."