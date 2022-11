DFB-Koch Schmaus: Mit Pasta und Milchreis ins Achtelfinale

Vor dem letzten Gruppenspiel gegen Costa Rica am Donnerstag (20.00 Uhr MEZ/ARD und MagentaTV) wird das Angebot angepasst. "Am Spieltag unterscheidet sich das Essen schon ziemlich von den anderen Tagen. Dann gibt es zum Beispiel kein rotes Fleisch. Der Fisch wird in der Regel nur pochiert angeboten", sagte Schmaus: "Es gibt meist Pasta, um die Kohlenhydrat-Speicher aufzufüllen, und natürlich Milchreis." Letzterer sei "so ein Ritual" bei der Nationalmannschaft.