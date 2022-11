WM 2022: Niederlande-Coach Louis van Gaal liefert sich Wortgefecht mit Reporter

Jeder solle stolz sein, „dass wir in der nächsten Runde sind. Die Dinge sind nicht so schlecht“, erklärte der 71-Jährige weiter, um den Reporter direkt zu konfrontieren: „Warum schreiben Sie nicht einfach, dass wir furchtbar langweilig spielen, und fahren morgen nach Hause, weil Ihnen alles egal ist?“

Die Niederlande waren am Dienstag durch einen 2:0-Sieg über Katar als Gruppenerster in die K.o.-Runde einzogen. Dort wartet am Samstag die USA. Zweiter in der Gruppe A wurde Senegal dank eines 2:1-Erfolgs über Ecuador.