Roman Hrabec gewinnt GGPoker Super MILLION$

Auch im zehnten Anlauf hat es nicht gereicht. Michael Watson musste sich am Dienstagabend im Finale der GGPoker Super Million$ trotz deutlicher Führung dem Tschechen Roman Hrabec geschlagen, der damit seinerseits zum ersten Mal das weltweit größte wöchentliche Online-Turnier im High Roller-Bereich gewinnen konnte.

Für die ersten Ausrufezeichen sorgten am Finaltisch „GoProWarrior“ und „brino“ durch die Bustouts von Andrii Novak (9./$48.782) und Nikita Kuznetsov (8./48.782). Watson lag zu diesem Zeitpunkt weiter in Führung, konnte seinen Stack aber nicht ausbauen.

Das änderte sich nach einer knappen Dreiviertelstunde. Watson floppte nach Preflop-All-in mit Pocket Nines gegen A♥️4♥️ von Johannes „Hazes“ Straver ($79.348) ein Full House, nahm den Niederländer so auf Platz Sieben vom Tisch.

Watson im Knock-Out Modus

Danach war der Kanadier nicht mehr zu halten und schickte nacheinander Jans Arends (6./$101.199), „brino“ (5./$129.066), „GoProWarrior“ (4./$164.608) und schließlich auch „yoyeux“ (3./$209.936) an die virtuelle Rail. Es sah also alles danach aus, dass Watson bei seiner zehnten Finalteilnahme endlich den ersehnten Sieg einfahren würde.

Doch Hrabec hatte zwischendrin durch einen Cooler mit Pocket Aces gegen Pocket Kings von „GoProWarrior“ seinen Stack verdoppelt, sodass er Heads-up mit 4,2 zu 12,3 Millionen Chips zwar weiter deutlich, aber nicht aussichtslos hinten lag. Und der Tscheche zeigte in der Folge ein starkes Heads-up-Spiel.

Entscheidend war eine Hand, in der Watson mit A♦️5♥️ am Button limpte und das Raise von Hrabec mit Q♣️Q♥️ callte. Der Flop ging auf mit 5♦️4♥️9♥️. Hrabec spielte an und ging nach dem Raise von Watson mit insgesamt 4.075.300 Chips All-in. Watson machte einen überraschend schnellen Call und das Board lief aus mit 7♣️3♥️.