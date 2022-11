WM 2022: "Er ist nicht von dieser Welt" - ist dieser Ghana-Star der Spieler des Turniers?

Bei der WM 2022 in Katar spielt sich ein ghanaischer Spieler ins Rampenlicht. An Shootingstar Kudus sind zahlreiche Top-Klubs wie Liverpool dran.

Mohammed Kudus von Ajax Amsterdam mischt aktuell die Weltmeisterschaft 2022 auf und hat sich mit zwei Toren und einer Vorlage in die Notizbücher einiger Top-Klubs gespielt. (DATEN: WM-Spielplan 2022)

Für SPORT1 -WM-Kolumnist Kevin-Prince Boateng ist der 22 Jahre alte Ghanaer „bisher der Spieler des Turniers. Er ist nicht von dieser Welt. Unfassbar, was er mit dem Ball kann. Bei ihm ist es nur eine Frage der Zeit, bis er von Amsterdam zu einem Weltverein wechselt."

Kein Wunder also, dass die ersten Wechselgerüchte bereits die Runde machen!

So berichtet unter anderem der Telegraaf , dass der FC Liverpool offenbar großes Interesse am Offensiv-Juwel hat. Dem Bericht nach soll aber auch Stadtrivale FC Everton mitmischen, nachdem sich im vergangenen Sommer ein Deal kurz vor Transferschluss noch zerschlagen hatte.

Top-Klubs jagen Ghanas WM-Shooting-Star

Jürgen Klopp will demnach seine Reds im Wintertransferfenster verstärken und Kudus soll dabei ganz oben auf der Liste stehen.

Der ghanaische Nationalspieler trumpft nicht nur bei der WM in Katar auf, sondern wusste zuvor insbesondere in der Champions League zu überzeugen: Für Ajax kam er in sechs Spielen auf starke vier Treffer und zwei Vorlagen.