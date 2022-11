Anzeige

WM 2022 heute LIVE: Argentinien vs. Polen, Frankreich vs. Tunesien, Dänemark, Mexiko live im TV, Stream und Ticker Lebt Messis WM-Traum weiter?

Messi: "Bis eine Minute vorm Spiel hat es wehgetan"

Nach dem Erfolg über Mexiko hat Argentinien das Achtelfinale fest im Blick. Auch Robert Lewandowski will mit Polen den finalen Schritt gehen.

Am letzten Vorrundenspieltag der Gruppen C und D stehen noch einige spannende Entscheidungen an.

Die Superstars Lionel Messi und Robert Lewandowski wollen ihre Teams in das Achtelfinale führen, während Titelverteidiger Frankreich den letzten Gruppenspieltag entspannt angehen kann. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Für Überraschungen könnten Saudi-Arabien und Australien sorgen. Dänemark droht hingegen eine Blamage.

Live im TV: Die WM-Spiele am Mittwoch im Überblick

16 Uhr: Tunesien - Frankreich , live bei ZDF/MagentaTV

, live bei 16 Uhr: Australien - Dänemark , live bei MagentaTV

, live bei 20 Uhr: Saudi-Arabien - Mexiko , live bei MagentaTV

, live bei 20 Uhr: Polen - Argentinien, live bei ZDF/MagentaTV

WM 2022: Tunesien vs. Frankreich

Titelverteidiger Frankreich hat das Weiterkommen in der Gruppe D bereits sicher. Selbst der Gruppensieg ist den Franzosen nur noch theoretisch zu nehmen. Einen maßgeblichen Anteil daran hat Superstar Kylian Mbappé, in den ersten beiden Partien dreimal traf.

Tunesien muss gegen die Équipe Tricolore gewinnen, um das Achtelfinale noch zu erreichen. Gleichzeitig müssen die Nordafrikaner auf ein Remis im Parallelspiel zwischen Australien und Dänemark hoffen. Bei einem dänischen und tunesischen Sieg würde die Tordifferenz zwischen diesen beiden Teams den Ausschlag geben. (DATEN: WM-Spielplan 2022)

WM 2022: Australien vs. Dänemark

Die Australier wollen gegen Dänemark den letzten Schritt gehen und bei der WM für eine faustdicke Überraschung sorgen. Mit drei Punkten stehen die Socceroos auf dem zweiten Platz in der Gruppe D. Mit einem Sieg gegen Dänemark stünden die Australier sicher im Achtelfinale, bei einem Remis müssten sie auf französische Schützenhilfe hoffen.

Der Gegner Dänemark verlebte bislang eine enttäuschende WM. Nach einer starken EM im vergangenen Jahr mit großen Ambitionen ins Turnier gestartet, ließen die bisherigen Ergebnisse zu wünschen übrig. Auf ein biederes 0:0 gegen Tunesien folgte eine knappe Niederlage gegen Frankreich.

Im direkten Duell mit Australien brauchen die Dänen nun einen Sieg, um in die Runde der letzten 16 einzuziehen. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)

WM 2022: Saudi-Arabien vs. Mexiko

In der Gruppe C deutet vieles auf ein Herzschlagfinale am letzten Vorrundenspieltag hin. Alle vier Teams können noch weiterkommen. Saudi-Arabien will den Überraschungssieg gegen Argentinien veredeln, während Mexiko das Achtelfinale noch auf den letzten Drücker erreichen möchte.

Die Saudis haben dabei die bessere Ausgangsposition. Mit einem Sieg gegen Gruppen-Schlusslicht Mexiko stünden sie sicher im Achtelfinale. Bei einem Remis müsste man auf das Parallelspiel zwischen Polen und Argentinien schielen. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)

Mexiko braucht zwingend einen Sieg, der im Idealfall hoch ausfallen sollte. Dann stehen die Chancen auf den Achtelfinal-Einzug gut.

WM 2022: Polen vs. Argentinien

Das Duell zwischen Polen und Argentinien ist auch das Duell zwischen zwei der größten Superstars, die die WM zu bieten hat: Robert Lewandowski gegen Lionel Messi.

Lewandowskis Polen führen die Gruppe mit einem Punkt Vorsprung vor den Argentiniern an. Lewandowski und Co. reicht ein Remis zum Weiterkommen. Argentinien bräuchte einen Sieg, um ohne fremde Hilfe in das Achtelfinale zu gelangen.