WM 2022: "Bringt nichts, wenn wir uns anlügen" - Trapp-Klartext vor Deutschland-Spiel gegen Costa Rica

Sané in die Startelf? "Wirbelt alles durcheinander!"

Kevin Trapp ist als dritter Torwart der deutschen Nationalmannschaft in Katar mit dabei. Er verrät, wie er die Chancen über den Einzug in das Achtelfinale sieht und für welchen Spieler er nur lobende Worte findet.

Vor dem letzten Gruppenspiel gegen Costa Rica am Donnerstag (WM: Deutschland - Costa Rica, Donnerstag 20 Uhr im LIVETICKER ) musste die deutsche Elf bereits mächtig Kritik einstecken. Nach dem Spiel gegen Japan hatten viele dem Team um Hansi Flick das Erreichen der K.o.-Runde nicht mehr zugetraut. Das leidenschaftliche 1:1 gegen Spanien hat schließlich neue Euphorie entfacht. (DATEN: WM-Spielplan 2022)

Das weiß auch Kevin Trapp. „Man sieht nicht nur bei uns in der Gruppe, dass es sehr ausgeglichen ist. Marokko gewinnt gegen Belgien, Argentinien verliert gegen Saudi-Arabien. Es ist nicht mehr so, dass es kleine Nationen gibt, die man einfach bespielen kann. Deswegen wird es gegen Costa Rica kein einfaches Spiel. Costa Rica kann auch noch weiterkommen, natürlich werden die sich nicht einfach so ergeben“, sagte der Torhüter im Interview mit Hit Radio FFH .