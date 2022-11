NFL: Zweites Spiel in Deutschland? Football-Liga will 2023 offenbar nach München zurückkehren

Im kommenden Jahr könnten offenbar zwei NFL-Spiele in Deutschland stattfinden. Einem Bericht zufolge soll München als Ausrichter einspringen.

Die US-Football-Liga will offenbar schon im kommenden Jahr nach München zurückkehren. Laut dem Münchner Merkur gibt es eine konkrete Anfrage für ein Spiel in der Allianz Arena. Auch das Datum soll bereits feststehen. Es soll sich um den 12. November 2023 handeln.

Grund ist, dass Mexiko-Stadt im kommenden Jahr als Austragungsort offenbar nicht zur Verfügung stehen soll. Neben drei Saisonspielen in London und dem in Mexiko-Stadt wird bis 2025 auch jedes Jahr ein Spiel in Deutschland ausgetragen.