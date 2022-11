WM 2022: Khedira schwärmt von "Oberlehrer" Müller

Wenn am 1. Dezember das erste „Endspiel“ der WM für die deutsche Nationalmannschaft ansteht, könnte es für Thomas Müller zugleich das Ende einer erfolgreichen WM-Karriere mit fadem Beigeschmack werden. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM)

Das DFB-Team muss das anstehende Spiel gegen Costa Rica gewinnen, um die Chance auf den Einzug ins Achtelfinale am Leben zu halten. Schafft das Team von Bundestrainer Hansi Flick dies nicht, scheidet das DFB-Team zum zweiten Mal in Folge bereits in der Vorrunde einer WM aus.