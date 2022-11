Rashford glückt 100. Tor der WM in Katar

Rashford schießt das 100. Tor der WM in Katar © AFP/SID/Antonin THUILLIER

Der englische Nationalspieler Marcus Rashford hat den 100. Treffer der laufenden WM-Endrunde in Katar erzielt. Der Stürmer war im letzten Vorrundenspiel der Gruppe B in Ar-Rayyan gegen Wales in der 68. Minute zum 3:0 erfolgreich.