Formel 1: Schleudersitz bei Ferrari frei - wer wird Nachfolger von Mattia Binotto?

Traumjob Ferrari-Teamchef? Mitnichten. Nach dem Aus von Mattia Binotto erweist sich die Suche nach einem Boss des italienischen Formel-1-Traditionellrennstalls schwieriger als erwartet. Es gibt zwar potentielle Kandidaten, aber eine Entscheidung ist noch nicht gefallen. Ferrari-Geschäftsführer Benedetto Vigna umschreibt das Problem so: „Der Prozess, einen neuen Ferrari-Teamchef zu finden, ist angestoßen worden. Wir erwarten, diesen Prozess im kommenden Jahr abzuschließen.“

Erstens: Red-Bull-Teamchef Christian Horner. Der Brite bekam schon Mitte 2021 eine Anfrage aus Maranello. Das teilte er auch den Red-Bull-Bossen mit. Nach dem Gespräch entschied sich Horner aber, weiter in der Formel-1-Sparte des Getränkekonzerns zu bleiben. Nur wenn seine Zukunft dort nach dem Tod von Dietrich Mateschitz nicht mehr sicher sei, würde er wechseln. Das müsste aber bis Ende des Jahres passieren und gilt als nicht wahrscheinlich.

Zweitens: Franz Tost, Teamchef des Red-Bull-Juniorteams Alpha Tauri. Auch er sagte gleich bei der ersten Anfrage aus Maranello ab. Der erfahrene Manager, der schon mit fast allen Fahrergrößen der vergangenen 30 Jahre gearbeitet hat, will wie Horner erst einmal seine Zukunft bei Red Bull verfolgen.

Für Tost spräche neben seiner Erfahrung auf jeden Fall die örtliche Nähe zum Ferrari-Stammsitz in Maranello. Der Tiroler wohnt in Faenza, das nur 45 Autominuten von Maranello entfernt liegt.

Andreas Seidl will bei McLaren bleiben

Drittens: McLaren-Teamchef Andreas Seidl. Vor gut einem Jahr sagte er ab, jetzt gab es eine erneute Anfrage. Dass der Oberbayer aber seinen ambitionierten McLaren-Job aufgibt, ist kaum denkbar. Er will das britische Traditionsteam zurück an die Spitze führen.

Was noch gegen den ehemaligen BMW- und Porsche Topmanager spricht, so erfuhr SPORT1 : McLaren würde ihn nicht aus dem laufenden Vertrag lassen. Ferrari müsste eine Ablösesumme im zweistelligen Millionenbereich bezahlen.

Viertens: Noch-Alfa-Romeo-Teamchef Frédéric Vasseur. Ihn brachte Nicholas Todt, Sohn von Ex-Ferrari-Chef Jean Todt und Manager von Ferrari-Star-Fahrer Charles Leclerc bei italienischen Medien ins Spiel. Der Grund für die Indiskretion ist unklar. Einige Insider vermuten, Todt junior wolle den Franzosen so bei der Scuderia mit aller Macht verhindern.

Hintergrund: Beim gemeinsamen Nachwuchsteam ART trennte man sich im Streit. Fakt ist: Die Tage Vasseurs beim Sauber-Rennstall scheinen durch die Übernahme von Audi gezählt. Noch ein Problem ist aber seine Nähe zu Mercedes-Teamchef Toto Wolff. Die beiden sind eng befreundet, teilten sich sogar schon ein Haus in Oxford.

Übernimmt mit Monisha Kaltenborn eine Frau?

Fünftens: Ex-Sauber Chefin Monisha Kaltenborn, die derzeit als Geschäftsführerin beim Simracing-Unternehmen Racing Unleashed fungiert. Sie hatte in ihrer Zeit bei Sauber gute Kontakte zur Ferrari-Konzernleitung und überzeugte durch ihre Führungsqualitäten. Problem: Trotz Zeiten, in denen Gleichberechtigung groß geschrieben wird, ist man in Maranello noch nicht bereit, die „heilige Kuh“ der Sportwagenmarke einer Frau anzuvertrauen.