Darts: Neuer Schock für Peter Wright! Ehefrau Joanne erneut im Krankenhaus

Die Frau des Darts-Weltmeisters ist erneut im Krankenhaus. Das gab „Snakebite“ via Twitter bekannt. (Darts-WM 2023 vom 15. Dezember bis 3. Januar LIVE im TV auf SPORT1 , im LIVETSTREAM und LIVETICKER)

„Das war nur von kurzer Dauer. Jo (Joanne) ist jetzt wieder im Krankenhaus und wird weiteren Tests unterzogen. Gestern musste sie in die Notaufnahme, um heute für ein CT zurückzukehren“, twitterte Wright. Seine Frau werde im Krankenhaus aufgenommen, sobald ein Bett frei werde.

Darts: Wright lässt Players Championship Finals sausen

Damit geht die Leidenszeit der Familie Wright weiter. Joanne war erst am vergangenen Samstag nach fast zweiwöchigem Klinikaufenthalt nach Hause zurückgekehrt . Sie war Mitte November mit starken Schmerzen in ein Krankenhaus eingeliefert worden und musste dort stationär behandelt werden. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

„Snakebite“ hatte aus diesem Grund seine Teilnahme an den Players Championship Finals, die am vergangenen Wochenende stattfanden, abgesagt. Er wollte seiner Frau beistehen, wurde aufgrund ihrer gesundheitlichen Situation zwischendurch tagelang nicht zu ihr gelassen. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)