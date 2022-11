Bundesliga: Kruse meldet sich nach Wolfsburg-Aus erstmals zu Wort und kündigt nächste Überraschung an

Kruse reagiert auf Aus! So lief die Ausbootung in Wolfsburg

Der ehemalige deutsche Nationalspieler Max Kruse hat sich auf Instagram an seine Fans gerichtet und sich erstmals zum Wolfsburg-Aus geäußert. Dabei kündigt er eine neue „Überraschung“ an.

Auf Social Media postete der 34-Jährige eine Instagram-Story und richtete sich an seine Fans, was er am Vorabend in seinem WM-Podcast mit Comedian Oliver Pocher versprochen hatte. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)