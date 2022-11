FIFA 23: Tränendrama um NEO-Profi - so emotional war er noch nie!

Für BeneCr7x von Team NEO ist der Traum von einer Teilnahme an der eChampions League-Gruppenphase in FIFA 23 geplatzt - und das auf dramatische Weise!

So nun auch in den Online Qualifiern der eChampions League geschehen. Für Benedikt „ BeneCR7x “ Bauer hätte der Wettbewerb nicht tragischer enden können. Selbst seine emotionale Reaktion findet nur wenig Anklang - aus einem entscheidenden Grund!

NEO-Profi scheitert dramatisch

Nach der unglücklichen Niederlage im Elfmeterschießen in der siebten Runde der Swiss-Stage ist dieser Traum nun geplatzt. Trotz einer starken zweiten Partie gegen Ajdin „ eyedin98 ″ Islamovic sollte der viermalige österreichische Champion am Ende die Oberhand behalten.

In einem emotionalen Post auf seiner Twitter-Seite offenbarte der Ex-Bochumer seine Gefühle und gab sogar zu, erstmals in seiner Karriere wegen FIFA geweint zu haben. Das Mitleid in der Kommentarsektion hielt sich aber in Grenzen.