WM 2022: Badstuber fordert Startelf für Sané erklärt Bayern-Problem bei DFB-Team!

Insbesondere die Offensivspieler der Bayern tun sich in Katar noch schwer. Ex-Nationalspieler Badstuber glaubt, die Gründe für den stotternden Bayern-Motor zu kennen: „Das ist ein ganz anderes Spiel in der Nationalmannschaft“, schrieb der 33-Jährige in seiner Kolumne für Eurosport - der Grund dafür liege vor allem in der Besetzung der deutschen Abwehrreihe.