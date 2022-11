WM 2022: Tor-Meilenstein! Cody Gakpo zieht mit drei Ikonen gleich

Cody Gakpo trifft auch in seinem dritten WM-Auftritt für die Niederlande - und zieht mit diesem Meilenstein in eine legendäre Ahnengalerie ein.

Was für ein Lauf für den Jungstar des niederländischen WM-Teams!

Gody Gakpo mit seltenem Tor-Meilenstein

Der 23-Jährige vom PSV Eindhoven wurde zum erst vierten Spieler der Oranje-Geschichte, der bei einer WM in drei Spielen hintereinander ein Tor erzielt. Die anderen Mitglieder der ruhmreichen Ahnengalerie, in die er damit einzieht: Johan Neeskens 1974, Dennis Bergkamp 1994 und Wesley Sneidjer 2010.

Und anders als alle drei Genannten hat der bei der EM 2021 debütierte Gakpo die drei Treffer auch gleich in seinen ersten drei WM-Spielen hingelegt. Alles in allem steht er nun bei sechs Treffern in sechs Länderspielen.