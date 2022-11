WM 2022: Das brisanteste Spiel der Weltmeisterschaft in Katar

USA setzt sich für Frauen und Menschenrechte im Iran ein

Damit sendete die Mannschaft angesichts von mehr als 400 Toten in der Heimat ein Zeichen der Solidarität an die Regime-Kritiker. Auf der Tribüne hatten zahlreiche Frauen währenddessen Tränen in den Augen.

Nach Hymnen-Protest! Spieler singen wieder gegen Wales

Zudem verhinderten katarische Sicherheitskräfte während der Wales-Partie einige Solidaritätsbekundungen durch iranische Fans. So hielt eine Zuschauerin ein Trikot mit dem Namen Mahsa Amini in die Höhe und musste dieses abgeben, auch Shirts mit der Aufschrift „Frauen. Leben. Freiheit.“ wurden entfernt.

Iran fordert WM-Ausschluss der USA

Der Anschlag vom 11. September 2001 auf das World Trade Center in New York City, für den in den USA der Iran mitverantwortlich gemacht wurde, sowie die Tötung eines iranischen Generals durch die USA trieben den Konflikt so auf die Spitze, dass es 2020 sogar zu einem beschränkten militärischen Konflikt kam.