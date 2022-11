NBA: Phoenix Suns - Rassismusvorwurf gegen Maskottchen

Go The Gorilla begeistert die Fans der Phoenix Suns seit über 40 Jahren © Imago

„Mir tun die Suns-Fans leid, denn sie werden nicht einmal das bekommen, was ihr wahrscheinlich verdient, bis ihr das Maskottchen ändert“, sagte der zweimalige NBA-Champion mit den Los Angeles Lakers und brach damit eine Diskussion um das Suns-Maskottchen „Go The Gorilla“ vom Zaun.

Lamar Odom: Keine Gorillas in der Wüste

Gastgeber Bootleg Kev, ein bekennender Suns-Fan, hakte direkt nach, ob er der Meinung sei, dass der Gorilla eine rassistische Bedeutung habe. Für Odom war die Antwort klar. „Das Komische daran ist, dass sie (die Suns-Fans, Anm. d. Red.) das all die Jahre übersehen haben“, sagte der 43-Jährige und legte nach: „Niemand sagt etwas darüber. Gorillas kann man in der Wüste nicht finden. Du könntest wahrscheinlich einen Kaktus finden.“

Um seine These zu unterstützen, erinnerte Odom daran, dass Arizona, wo die Phoenix Suns beheimatet sind, erst 1992 - als letzter US-Bundesstaat - den Martin-Luther-King-Tag offiziell als staatlichen Feiertag eingeführt hat. Der Feiertag wird jedes Jahr am dritten Montag im Januar - also zwischen dem 15. und 21. Januar - gefeiert und soll an Martin Luther King Jr. und sein Wirken für die Bürgerrechtsbewegung in den USA erinnern.