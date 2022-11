$150 Millionen warten auf neue Besitzer

Die Partnerschaft der World Series of Poker (WSOP) mit Online-Pokeranbieter GGPoker geht in die nächste Runde.

Am Sonntag startet die mittlerweile dritte Ausgabe der GGPoker WSOP Winter Circuit Series (4. Dezember 2022 bis 9. Januar 2023) mit einem garantierten Gesamtpreispool in Höhe von $150 Millionen. Das sind gleich $50 Millionen mehr im Vergleich zum Vorjahr.

Wie in den beiden Jahren zuvor stehen die 18 Ring Events im Fokus, deren Gewinner mit einer stattlichen Prämie belohnt und dem prestigeträchtigen WSOP Gold Ring ausgezeichnet werden. Außerdem erhalten alle 18 Champions eine exklusive Einladung zum WSOP Million Dollar Freeroll das 2023 in Las Vegas gespielt wird.

Der erste goldene Circuit Ring wird bereits am kommenden Montag, den 5. Dezember, beim Big 50 Bounty Million$ Kick-off Finale mit $1 Million garantiert ausgespielt. Das Buy-in zu diesem Event beträgt nur $50 und um im Finale dabei zu sein, gilt es einen der rund um die Uhr laufenden Starttage erfolgreich zu bestehen.

Einen Tag später spielen die High Roller beim $10.300 Super Million$ den zweiten Circuit Ring aus. Für diese spezielle Ausgabe des weltweit größten wöchentlichen High Roller-Turniers wurde der garantierte Preispool von $1 Millionen auf $5 Millionen angehoben. Auch hier Turnier gibt es mehrere Starttage, um sich für Spieltag 2 am Montag zu qualifizieren. Der Finaltisch wird dann wie gewohnt am Dienstagabend im YouTube-Kanal von GGPoker live übertragen.

Im weiteren Verlauf der WSOP Winter Circuit Series folgen zahlreiche weitere Highlights, wie das $1.500 Merry Millionaire Maker NLH (Ring #6) mit $5 Millionen garantiert und mindestens $1 Million für den Sieger und das $210 New Years Mystery Bounty (#15) mit $2.023.000 garantiert und einer Top-Bounty in Höhe von $250.000.

Den Abschluss bildet wie gewohnt der WSOP Winter Circuit Main Event (#18). Das Buy-in beträgt $1.700 und es werden mindestens $10 Millionen an Preisgeldern ausgespielt, was einer Verdoppelung im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das Finale geht am 9. Januar über die Bühne.