Biathlon: Zobel Dritter zum Auftakt in Kontiolahti

David Zobel läuft zu Rang Drei in Kontiolahti © AFP/SID/JEWEL SAMAD

David Zobel hat den deutschen Biathleten einen traumhaften Saisoneinstand beschert. Der 26-Jährige lief beim Weltcup-Auftakt im finnischen Kontiolahti im Einzel über 20 km sensationell auf Rang drei und damit erstmals in seiner Karriere aufs Podest. Dank einer fehlerfreien Schießleistung musste sich der Starnberger nur Überraschungssieger Martin Ponsiluoma (Schweden) und dem Schweizer Niklas Hartweg, der ebenfalls erstmals die Top Drei erreichte, geschlagen geben.

"Ich kann es noch gar nicht richtig glauben. Ich bin überfordert", sagte Zobel am ARD-Mikrofon: "Ich bin nicht mit diesen Erwartungen ins Rennen gegangen." Nur 1,6 Sekunden hinter ihm komplettierte der viertplatzierte Roman Rees mit einem Fehlschuss das hervorragende Ergebnis des Deutschen Skiverbandes (DSV).

Justus Strelow (2/+2:57,6) und Philipp Nawrath (2/+3:00,1) überzeugten mit den Plätzen 17 und 18, Ex-Weltmeister Benedikt Doll (3/+3:04,0) landete knapp dahinter auf Rang 20. Auch Johannes Kühn (4/+3:3:42,4) schaffte es als 26. noch in die Top 30.

Für die Frauen um Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick beginnt die Saison an gleicher Stelle mit dem Einzel über 15 km am Mittwoch (13.15 Uhr). Am Donnerstag geht es um 11.00 Uhr mit der Männer-Staffel weiter, die Frauen folgen ab 13.35 Uhr (jeweils ARD und Eurosport).