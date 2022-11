Mexiko peilt Achtelfinale an: "Nichts ist unmöglich"

Mexiko will mit einem Ende der Torflaute bei der Fußball-WM in Katar den Einzug ins Achtelfinale erzwingen. „Wir glauben an unsere Chance.

Mexiko will mit einem Ende der Torflaute bei der Fußball-WM in Katar den Einzug ins Achtelfinale erzwingen. „Wir glauben an unsere Chance. Nichts ist unmöglich. Wir werden bis zum Ende kämpfen“, sagte Mittelfeldspieler Andres Guardado vor dem letzten Gruppenspiel gegen Saudi-Arabien am Mittwoch (20.00 Uhr im SPORT1-Liveticker).