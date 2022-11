WM 2022: Kolumne von Kevin-Prince Boateng: "Diesen Sané braucht Deutschland!"

In seiner SPORT1-WM-Kolumne verrät Kevin-Prince Boateng, welcher DFB-Star zum WM-Helden werden kann, wer bisher der beste Spieler des Turniers und was für einen deutschen Erfolg gegen Costa Rica sehr wichtig ist.

Was habe ich gesagt? Niclas Füllkrug ist unser bester Mittelstürmer! Ich habe ihn in meiner letzten Kolumne gefordert und er hat prompt getroffen. Das zeigt, dass ich doch ein bisschen Ahnung von Fußball habe.

Wenn ein Stürmer einen Lauf hat, dann hat er einen Lauf. Da ist es egal, ob er in der 2. Liga, in der Bundesliga oder bei der WM spielt. Ich kenne das Gefühl, wenn alles funktioniert. Das ist bei Fülle zurzeit so. (NEWS: Die erstaunliche Füllkrug-Wende)