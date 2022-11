Australien will ins Achtelfinale: "Viereinhalb Jahre Arbeit"

Arnold will die australischen Fans glücklich machen © AFP/SID/CHANDAN KHANNA

Die australische Fußball-Nationalmannschaft will sich im Kampf um ihren ersten WM-Achtelfinaleinzug seit 2006 nur auf sich konzentrieren.

Die australische Fußball-Nationalmannschaft will sich im Kampf um ihren ersten WM-Achtelfinaleinzug seit 2006 nur auf sich konzentrieren. "Wir haben keine Zeit, auf das Parallelspiel zu schauen. Wir müssen selbst gewinnen", sagte Nationaltrainer Graham Arnold vor dem Gruppenfinale gegen Dänemark am Mittwoch (16.00 Uhr MEZ/MagentaTV).

Mit einem Sieg im Al-Janoub-Stadion in Al-Wakrah stünden die "Socceroos" sicher in der K.o.-Runde. Leistet Titelverteidiger Frankreich gegen Tunesien Schützenhilfe, könnte auch ein Unentschieden reichen. "Wir wollen den Fans erneut ein Lächeln ins Gesicht zaubern", sagte Arnold.

Doch der 59-Jährige weiß um die Stärke der Dänen: "Sie stehen nicht umsonst auf Platz zehn der Weltrangliste. Sie spielen schon lange tollen Fußball in Europa."

Das 1:0 im zweiten Gruppenspiel gegen Tunesien hat die Australier in Katar in eine günstige Lage gebracht. "Wir haben viereinhalb Jahre für diese Ausgangsposition gearbeitet. Wenn jetzt nicht jeder zu 100 Prozent gewinnen will, weiß ich auch nicht mehr", sagte Ex-Bundesligaprofi Mathew Leckie.