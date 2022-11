ISTAF Indoor: Mihambo, Lückenkemper und Duplantis am Start

Deutschlands Ausnahme-Leichtathleten Malaika Mihambo (28) und Gina Lückenkemper (26) haben ihre Teilnahme bei den ISTAF-Indoor-Meetings 2023 in Düsseldorf (29. Januar) und Berlin (10. Februar) zugesagt. Wie der Veranstalter am Dienstag bekannt gab, wird außerdem Stabhochsprung-Weltrekordler Armand Duplantis (23) in Berlin an den Start gehen.