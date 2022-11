Darts-WM 2023: Diese Chancen gibt es für die Deutschen, Sherrock & Favoriten! Gefahr für Price?

So könnte es Deutschlands Nummer eins Gabriel Clemens früh mit der Weltmeisterin zu tun bekommen.

Dafür muss sich Beau Greaves allerdings zunächst in der ersten Runde der PDC Weltmeisterschaft gegen William O‘Connor aus Irland durchsetzen.

Die 18 Jahre alte Gewinnerin der Frauen-WM sorgte zuletzt für Furore und stellte einen Rekord für den höchsten gespielten Average in der Women‘s Series auf. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Darts-WM: Clemens gegen Weltmeisterin und Wade?

Doch der 42-Jährige geht nicht von einem Duell Clemens‘ mit der Durchstarterin aus. „O‘Connor ist in meinen Augen der erfahrenere Mann, auch wenn es für ihn außergewöhnliche Umstände sind: Er muss in England, gegen eine Engländerin und gegen alle Zuschauer spielen“, führte er aus.

Marijanovic zufolge ist Clemens als 25. der Setz- und Weltrangliste ohnehin der „eindeutige Favorit, auch gegen O‘Connor“. In Runde drei winkt dem „German Giant“ ein Match gegen Vorjahres-Halbfinalist James Wade. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)

Marijanovic: Schindler erwartet eine „Wundertüte“

Die Auslosung am Montag ergab, dass es der 26-Jährige in Runde zwei entweder mit dem Engländer Martin Lukeman oder Nobuhiro Yamamoto aus Japan zu tun bekommt.

Hempel mit 50:50-Chance

Als dritter Starter aus Deutschland geht Shootingstar Florian Hempel bei der Darts-WM 2023 ins Rennen. Der Wahl-Kölner war im vergangenen Jahr bis in die 3. Runde vorgerückt und sicherte sich vor zwei Wochen bei der Super League das letzte deutsche Ticket für den Saisonhöhepunkt 2022 in London .

Im Gegensatz zu seinen Landsmännern steigt Hempel bereits in Runde eins ein. Dort schätzt Marijanovic die Chancen des 32-Jährigen gegen Keegan Brown auf „50:50″ ein. Es komme auf die Tagesform an.

Brown konnte in diesem Jahr seinen zweiten großen Sieg in der PDC einfahren, als der Engländer im August die Players Championship 23 gewann. „Deswegen ist er der leichte Favorit, auch weil er durch die Pro Tour Order of Merit zur WM gekommen ist“, konstatiert Marijanovic.