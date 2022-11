Anzeige

Das RLCS Fall Split Major: Viele Favoriten und ein Dauer-Underdog RLCS Fall Split Major

Das Fall Major ist das erste internationale Event der aktuellen RLCS-Saison © Rocket League Esports

Julian Spies

Die Rocket League Champions Series 2022-23 ist im vollen Gange, die einzelnen Regionen haben ihre ersten regionalen Events ausgespielt. Von 8. bis 12. Dezember treffen die 16 besten Teams in Rotterdam aufeinander, um das erste Major der zwölften Saison auszuspielen.

Am ersten Offline-Event der aktuellen Season nehmen jeweils fünf Teams aus Europa und Nordamerika teil, dazu kommen je zwei Mannschaften aus Ozeanien sowie der südamerikanischen Region. Des Weiteren vertritt Team Falcons die MENA-Community, James Cheese repräsentiert die APAC-Ligen.

Europäische Power-Häuser: Team Liquid und Karmine Corp lassen Konkurrenz zittern

Zuletzt besonders in Form waren in Europa Team Liquid und Karmine Corp. Im Finale des Fall Invitational Regional lieferten sich beide Roster einen erbitterten Kampf. Am Ende siegten Bruno „AcroniK“ Lopes, Oskar „Oski“ Gozdowski und Tristan „Atow“ Soyez mit 4-2 gegen die Organisation aus Frankreich und bescherten Liquid damit den ersten Regional-Sieg ihrer Rocket-League-Historie überhaupt.

Auch im internationalen Vergleich in Rotterdam stehen die Chancen auf einen europäischen Sieg nicht schlecht.

NA: Mehr als nur Gen.G Racing?

Schaut man über den großen Teich, sieht man dort hauptsächlich einen Namen groß aufleuchten: Gen. G. Nach zwei RunnerUp-Platzierungen im ersten und zweiten Regional gelang es dem Trio um Joseph „noly“ Kidd im Invitational endlich, ganz oben zu stehen. Verfolgt wird das Team im Circuit Points-Ranking in erster Linie vom FaZe Clan. Danach rangieren Version1 und Spacestation Gaming. G2 Esports schaffte als letztes Team noch den Cut zum Major.

Team Falcons – Der Dauer-Underdog

In der Fachsprache würde man das Team als eine Turniermannschaft bezeichnen.

In der MENA-Region ist das arabische Trio bekanntlich wenig gefordert, in internationalen Wettkämpfen schwingt sich das Roster jedoch regelmäßig zu Höchstleistungen auf. Auch in Rotterdam könnten die Falcons wieder für die eine oder andere Überraschung sorgen.

In der ersten Runde treffen sie auf Spacestation Gaming.

