Biathlon: Die neue Rolle von Benedikt Doll - WM-Medaille und Karriereende?

Nach dem Rücktritt von Erik Lesser geht Biathlet Benedikt Doll unter besonderen Vorzeichen in seine elfte Weltcup-Saison. Der Schwarzwälder ist nicht nur Vater geworden, sondern nun auch der neue DSV-Anführer.

Vater und Leader - Benedikt Doll geht in einen besonderen WM-Winter.

Beim Weltcup-Start im finnischen Kontiolahti am Dienstag führt der 32-Jährige das deutsche Team als letzter Verbliebener der „Goldenen Generation“ an. (Biathlon: Das Einzel der Herren in Kontiolahti 13.15 Uhr im LIVETICKER)