Biathlon LIVE: Weltcup-Auftakt heute in Kontiolahti im TV, Stream, Ticker

Die Biathlon-Saison öffnet ihre Pforten. Zum Start sind die Athleten in Finnland gefordert. SPORT1 zeigt ihnen, wo sie die Wettbewerbe im TV verfolgen können.

Am Dienstag startet die neuen Biathlon-Saison. Erste Weltcup-Station ist im finnischen Kontiolahti.

Die große Frage wird sein: Wer schnappt sich in diesem Jahr die Kristallkugeln? In der vergangenen Saison gewann Marte Olsbu Röiseland (Norwegen) bei den Frauen und Quentin Fillon Maillet (Frankreich) bei den Männern jeweils die große Kristallkugel für die Gesamtwertung. (SERVICE: Weltcup-Kalender)

Können sie ihren Titel verteidigen? Besonderes Highlight wird auch die WM in Oberhof sein, die im Februar stattfindet.

So können Sie den Biathlon-Weltcup in Oslo LIVE verfolgen:

Biathlon: Gelingt Doll der Coup zum Start?

Doch zunächst geht es um Weltcup-Punkte. Los geht es am Dienstag und Mittwoch mit den Einzelwettbewerben, die Männer machen den Anfang. (NEWS: Alles zum Biathlon)

Bei den Männern, die in Peking medaillenlos blieben, führt Benedikt Doll (32) das Aufgebot an. Dahinter lauern einige Talente, von denen aber eher noch keine Top-Platzierungen zu erwarten sind. Im Kampf zurück an die Spitze setzt der DSV auch auf das Know-how von Disziplin-Trainern aus Norwegen und Slowenien.