WM 2022 heute LIVE: Niederlande, England, USA im TV, Stream und Ticker

USA stoppen England - Three Lions zittern um Achtelfinale

Die Gruppen A und B leiten den letzten Vorrundenspieltag der WM 2022 ein. Besonders in Englands Gruppe B herrscht noch Hochspannung.

Es bricht der letzte Spieltag der Gruppenphase an - die ersten Entscheidungen werden somit fallen.

Die Gruppen A und B sind noch recht ausgeglichen. Sicher ausgeschieden ist bislang nur der Gastgeber Katar in Gruppe A.

Selbst die Favoriten Niederlande und England haben den Achtelfinaleinzug noch nicht sicher in der Tasche. Wales um Superstar Gareth Bale benötigt ein (kleines) Fußballwunder. Für zusätzliche Spannung sorgt der Umstand, dass am letzten Vorrundenspieltage die beiden letzten Partien aus der Gruppe parallel ausgetragen werden.

Live im TV: Die WM-Spiele am Dienstag im Überblick

WM 2022: Ecuador - Senegal

Ecuador möchte gegen den Senegal den Einzug in das Achtelfinal perfekt machen ( WM 2022: Ecuador - Senegal im LIVETICKER ). Die Ausgangslage der Mannschaft um WM-Top-Torjäger Enner Valencia ist hervorragend. Gegen den Senegal reicht den Südamerikanern ein Remis.

Der Senegal kann sich allerdings ebenfalls noch berechtigte Hoffnungen auf das Weiterkommen machen. Gelingt ein Sieg gegen Ecuador, wären die Löwen sicher in der Runde der letzten 16. Für beide Teams somit ein Alles-oder-Nichts-Spiel.

WM 2022: Niederlande - Katar

Der Gastgeber Katar ist weiterhin sieglos bei dieser WM und will im letzten Gruppenspiel einen versöhnlichen Abschluss schaffen und die Niederlande stolpern lassen ( WM 2022: Niederlande - Katar im LIVETICKER ).

WM 2022: Iran - USA

In der Gruppe B mit dem Iran und den USA ist noch alles offen. Beide Teams können im direkten Duell noch in das Achtelfinale einziehen. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Für zusätzliche Brisanz sorgte die Flaggen-Zensur in den USA, mit der die anhaltenden Proteste im Iran unterstützt werden sollen ( USA sorgen bei WM für Wirbel um Iran-Flagge ).

WM 2022: Wales - England

Auch England, der Finalist der EM 2021, muss noch um das Weiterkommen bangen. Verlieren verboten lautet die Devise vor dem Duell mit den Walisern. Ein Remis würde allerdings schon für den Einzug in die nächste Runde reichen ( WM 2022: Wales - England im LIVETICKER ).

Trainer Gareth Southgate wäre ein souveräner Sieg jedoch sicher lieber. Nach dem 0:0 gegen die USA keimte in der Heimat schon wieder Kritik am Nationaltrainer auf (England-Trainer Southgate wegen City-Star in der Kritik). Beim Gegner hofft man vor dem entscheidenden Spiel auf die Tore von Superstar Gareth Bale.