NHL: Krimi-Sieg! Draisaitl erlöst Edmonton Oilers spät - Seider trifft für Detroit Red Wings

Leon Draisaitl (2.v.l.) sorgte in der Overtime für die Entscheidung © Imago

Leon Draisaitl beschert den Edmonton Oilers einen späten Sieg. Kurz zuvor retten sich die Oilers in beinahe letzter Sekunde in die Overtime. Moritz Seider von den Detroit Red Wings erzielt ein weiteres Tor in der NHL.