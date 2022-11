WM 2022: Die Wahrheit hinter der Botschaft von Leon Goretzka

Leon Goretzka sorgt mit einem emotionalen Aufruf nach dem Remis gegen Spanien für Aufsehen. SPORT1 weiß, was hinter der Botschaft des Bayern-Stars steckt.

Leon Goretzka wurde nach dem 1:1 gegen Spanien, das die Hoffnungen auf das Erreichen des WM-Achtelfinals aufrechterhielt, deutlich und prangerte zuletzt fehlende Leidenschaft in der Mannschaft an. (Deutsche Spieler in der Einzelkritik)