WM 2022: Regenbogen-Flitzer bei Portugal gegen Uruguay

Stiller Protest! So setzt der DFB ein Zeichen gegen Diskriminierung

Besonders brisant: Er sendete dabei gleich mehrere Botschaften. Der Mann trug ein Superman-Shirt, auf dem „Save Ukraine“ sowie „Respect for Iranian Woman“ zu lesen war. In der Hand hielt er zudem eine Regenbogenflagge, die er auf der Flucht vor mehreren Ordnern in die Luft hielt und kurz darauf verlor. Er wurde gestellt und abgeführt. (DATEN: WM-Spielplan 2022)