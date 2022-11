Fußsohle entzündet: Woods-Comeback erneut verschoben

"Bei meinen Vorbereitungen auf die Hero World Challenge hat sich die Sehnenplatte unter meiner rechten Fußsohle entzündet. Dadurch ist es für mich schwierig zu gehen. In Absprache mit meinen Ärzten und Trainern habe ich entschieden, auf meine Teilnahme zu verzichten und mich auf meine Pflichten als Veranstalter des Turniers zu konzentrieren", teilte Woods am Montag in den sozialen Medien mit. Der 15-malige Major-Sieger bekräftigte zugleich jedoch, an den beiden nachfolgenden Adventwochenenden bei zwei weiteren Einladungsturnieren in Tampa und Orlando/beides US-Bundesstaat Florida abschlagen zu wollen.