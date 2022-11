WM 2022: Musiala-Frust! Es fehlt die Belohnung

Musiala hadert nach Spanien-Spiel

Mit sich zufrieden ist der 19-Jährige allerdings nicht. Im Gegenteil: Nach dem Spanien-Spiel haderte er vor allem mit seiner vergebenen Großchance in der 74. Minute, als er nach einem Zuspiel allein vor Unai Simon auftauchte, den Spanier-Keeper aber anschoss anstatt den besser postierten Niclas Füllkrug zu bedienen. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)

Musiala bereitet Füllkrug-Tor vor

Partystimmung in Deutschland vergeblich gesucht

Sein erster WM-Assist! Trotzdem stieg der beste Bayern-Scorer in der bisherigen Saison (12 Tore und 12 Vorlagen in 30 Einsätzen) hinterher angefressen in den Bus.