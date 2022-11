WM 2022: Oliver Kahn schwärmt von Niclas Füllkrug nach Spanien-Spiel

Niclas Füllkrug spielt sich bei der WM in den Fokus. Nun wird der Senkrechtstarter sogar vom Bayern-Boss Oliver Kahn gehuldigt.

Kahn huldigt Füllkrug nach Treffer

Bei Sky sagte Kahn: „In dem Moment, als er eingewechselt wurde, habe ich mir gedacht: Wer außer ihm soll das Tor machen? So ist ja der Fußball!“ (NEWS: Füllkrugs Wikipedia-Text sorgt für Furore)

Der Ex-Nationaltorhüter fügte an: „Was mir gut gefallen hat war, dass er Jamal Musiala einfach mal den Ball weggenommen hat. Dass er gesagt hat: So, jetzt lass mich mal machen und dann haut er das Ding in den Winkel. Das zeigt sein Selbstvertrauen! Das gibt uns jetzt natürlich alle Chancen.“ (NEWS: Alles Wichtige zur WM)