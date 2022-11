WM 2022: "Dann hätten wir Spanien weggeputzt" - Niclas Füllkrug gehört für SPORT1-User in die DFB-Startelf

Niclas Füllkrug rettet Deutschland mit seinem Hammer das 1:1 gegen Spanien. Gehört der Stürmer nun in die Startelf? Die SPORT1-User haben eine klare Meinung.

Beim 1:1 gegen Spanien rettete der Joker mit einem Hammer den Punkt und sorgte so dafür, dass Deutschland weiter gute Chancen auf das Achtelfinale hat. (DATEN: WM-Spielplan 2022)

In der 70. Minute kam der Bremen-Star als Joker rein und lieferte in seinem dritten Länderspiel richtig ab.

Füllkrug überragt gegen Spanien

Mit seiner Präsenz und seiner Physis stellte der 29-Jährige die Spanier vor Probleme. Der Neu-Nationalspieler war gleich nach seiner Einwechslung an zwei guten Chancen beteiligt (73./74.) – und erlöste wenig später mit seinem strammen Schuss in der 83. Minute eine ganze Fußball-Nation!

Führt also kein Weg in der Startaufstellung an dem Werder-Torjäger vorbei Im letzten Gruppenspiel gegen Costa Rica? Die SPORT1-Nutzer haben eine klare Meinung. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)