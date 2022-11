Mike Watson Chipleader bei GGPoker Super MILLION$

Seit über einer Dekade zählt Michael Watson aus Kanada live und online zu den weltweit erfolgreichsten Pokerspielern. Am Dienstag wird der mittlerweile 38-Jährige als Top-Favorit den Finaltisch beim $10.300 Super Million$ auf GGPoker spielen.

Für das weltweit größte wöchentliche Online High Roller-Turnier hatten am Sonntagabend 168 Pokerspieler gemeldet und für einen Preispool in Höhe von $1.680.000 gesorgt. Die neun Finalisten haben $48.782 Preisgeld sicher, auf den kommenden Sieger warten dagegen $341.478 Prämie.

Für die erfolgsverwöhnten deutschsprachigen Spieler lief es nicht nach Plan. Das beste Ergebnis erzielte der in Österreich lebende deutsche Pro Marius Gierse, der seinen Platz an der Bubble zum Finaltisch als Zehnter für $36.210 Preisgeld räumen musste.

Kommen wir aber zurück zu Michael Watson. Die Liste der Turniersiege des mittlerweile 38-Jährigen ist lang, zu den größten Erfolgen zählen der Titelgewinn bei der World Poker Tour 2008 im Bellagio und der Sieg beim PCA Main Event 2016 im Rahmen der European Poker Tour. Für die Triple Crown fehlt Watson, der live über $16 Millionen an Preisgeldern eingespielt hat, aber immer noch ein Bracelet der World Series of Poker.

Online bringt es Watson auf über $11 Millionen an Winnings und eine endlose Zahl an Turniersiegen. Beim Super Million$ hat er in den vergangenen zweieinhalb Jahren neun Finaltische gespielt, wartet aber weiter auf den ersten Sieg. Und trotz seiner massiven Führung wird es auch diesmal kein Selbstläufer.