Aus von Max Kruse offiziell! Wolfsburg löst Vertrag mit Stürmer auf

Im Heads Up: So knapp verpasst Kruse den Meistertitel

Kruse denkt nicht an Karriereende

Trotz seines fortgeschrittenen Fußballeralters denkt Kruse aber offenbar noch nicht an ein Karriereende. „Ich will so schnell wie möglich wieder richtig trainieren können, ich will so schnell wie möglich wieder fit sein. Denn: Meine Karriere ist auf jeden Fall noch nicht vorbei“, verkündete er vor einer Woche via Instagram.