FIFA 23: 14 Spieler weiter! Deutsche Dominanz in der eChampions League

Eins, Zwei Drei-mal Fokus Clan unterstreicht deutsche Dominanz

Insgesamt 240 ambitionierte FIFA-Zocker, die aufgrund ihrer Platzierung am Ende der ersten Division-Rivals-Saison teilnehmen durften, kämpften am Wochenende in der Zone „Deutschland & Österreich“ um eines der begehrten 16 Tickets für die Gruppenphase der eCL (Top 64) in London. Während an Tag eins mindestens fünf Siege in der Swiss-Stage nötig waren, genügten am zweiten Turniertag im Double-Elimination-Bracket bereits drei Erfolge, um das Weiterkommen zu garantieren.